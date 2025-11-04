Türkiye’nin mizah ve karikatür dünyasında uzun zamandır adından söz ettiren Sarıkaya, özellikle kendi girişimi olan Naber dergisi ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Genç yaşta başladığı çizim yolculuğunu dergilerde yayımladığı özgün karikatürlerle sürdüren Sarıkaya, günümüzün saygın mizah sanatçılarından biri olarak biliniyor.

Sivas’ın Divriği ilçesinde doğan Sarıkaya, liseyi İstanbul’daki Yeni Levent Lisesi’nde tamamladı. Genç yaşta karikatüre ilgi duyan sanatçı, amatör çizimlerini Leman dergisi’nde yayımlayarak kariyerine adım attı.

Türkiye’nin mizah dünyasında yıllardır aktif olan Sarıkaya, hem klasik dergilerde hem de bağımsız girişimleriyle çizgi ve yayıncılık dünyasında fark yarattı.

Karikatürlerinde güncel toplumsal olayları ve insan ilişkilerini ironik ve düşündürücü bir bakış açısıyla ele alması, onu takip edilen bir sanatçı hâline getirdi.