Yerköy İlçe Jandarma Komutanlığı, köy yollarında gece saatlerinde meydana gelebilecek olası trafik kazalarını önlemek amacıyla önemli bir güvenlik uygulaması başlattı. Çalışma kapsamında traktör, tır, kamyon ve kamyonet gibi araçların arka kısmına takılmak üzere sürücülere “Römork Üçgen Reflektör” dağıtımı yapıldı.

Özellikle akşam saatlerinde görüş mesafesinin azalması nedeniyle oluşabilecek kazaların önüne geçmek için yapılan bu uygulama, hem sürücülerin hem de diğer yol kullanıcılarının güvenliğini artırmayı hedefliyor. Jandarma ekipleri, reflektörlerin gece görüşünü güçlendirdiğini ve bu sayede arkadan gelen araçların römorkları daha kolay fark edebileceğini belirtti.

Reflektör dağıtımı sırasında ekipler, sürücülere araç güvenliği konusunda bilgilendirme de yaptı. Ekipler, özellikle tarım araçları ve yük taşıyan araç sahiplerine reflektör kullanmanın zorunlu ve hayati önem taşıdığını hatırlattı.

Yerköy İlçe Jandarma Komutanlığı, benzer uygulamaların önümüzdeki günlerde de süreceğini bildirdi. Ekipler, köy yollarında kazaların en aza indirilmesi için vatandaşların kurallara uyması ve araçlarında reflektör bulundurması gerektiğini vurguladı.