Saraykent İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk alanlarında bulunan köylerde vatandaşlara iş kazaları hakkında bilgilendirme çalışması yaptı. Çalışmalar kapsamında köy sakinlerine iş kazalarının önlenmesi, dikkat edilmesi gereken güvenlik kuralları ve olası kazalarda yapılması gerekenler anlatıldı.

Jandarma ekipleri, özellikle tarım ve inşaat gibi riskli alanlarda çalışan vatandaşlara yönelik örnek olaylar üzerinden bilgilendirmelerde bulundu. Vatandaşlara, basit önlemlerin büyük kazaları engelleyebileceği vurgulandı.

Bilgilendirme sırasında kişisel koruyucu donanımların önemi, güvenli ekipman kullanımı ve iş alanlarında dikkat edilmesi gereken temel kurallar hatırlatıldı. Çalışmaların amacının köylerde iş güvenliği bilincini artırmak olduğu belirtildi.