Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Ahmetefendi Mahallesi’nde yürütülen yol yenileme ve çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi.

Bölgede TOKİ konutları ve Akşemsettin İlkokulu çevresinde yoğun bir çalışma yürütüldüğünü belirten Ekinci, “Şu an mekanik serimi yapıyoruz, ardından asfalt serimini tamamlayarak yollarımızı yenileyeceğiz” dedi.

Ekinci, altyapı çalışmalarının yanı sıra bölgeye spor tesisleri kazandıracaklarını da açıkladı. Mahallede yapılacak halı saha, basketbol ve voleybol sahalarıyla çocuklar ve gençler için yeni bir sosyal alan oluşturulacağını ifade eden Başkan Ekinci, “Bölgemize sadece yeni yollar değil, sporla dolu bir yaşam alanı da kazandırıyoruz” diye konuştu.

Başkan Ekinci, tüm mahallelerde benzer çalışmaların sürdüğünü belirterek, “Her mahallemizde olduğu gibi burada da sözümüzü tutuyor, çok çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.