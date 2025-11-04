Yozgat-Boğazlıyan karayolunda meydana gelen trafik kazasında bir araç, sürücü kursu otomobilinin aniden durması sonucu takla atarak metrelerce sürüklendi. Olayda şans eseri can kaybı yaşanmadı.

Kaza, Yozgat-Boğazlıyan karayolu üzerindeki Cemil Çiçek Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki sürücü kursu aracının yolda aniden durmasıyla, arkadan gelen otomobil sürücüsü manevra yapmaya çalıştı.

Kontrolünü kaybeden araç, takla atarak metrelerce savruldu.

Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.