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Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Yerköy’ün bir köyünde yaşayan (M.E.) isimli şahsın evinden buzdolabı ve çapa makinasının çalındığı üzerine operasyon düzenledi.

Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Yerköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından hırsızların yakalanması maksadıyla yapılan teknik inceleme ve takip neticesinde (C.B.) ve (M.İ.) isimli şahıslar hırsızlık olayının şüphelisi olarak 10 Ocak 2024 günü Organize Sanayi bölgesinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Çalınan malzemeler (M.İ.) isimli şüpheli şahsın Yerköy’ün bir köyünde sakladığı bir evde bulunarak müştekiye teslim edilmiştir. Olay ile ilgili (2) şüpheli şahıs tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştır. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı olarak her türlü Hırsızlıkla Mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” ifadelerine yer verildi.