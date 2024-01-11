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Yargıtay, su faturası ile ilgili tüm aboneleri ilgilendiren emsal bir karara imza attı. Artık su faturasında o ücret ödenmeyecek.

Yargıtay, milyonlarca su abonesini ilgilendiren bir karar verdi ve bundan sonra su faturalarında belirli bir ücretin alınmamasına hükmetti. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nin bu emsal kararı, Muğla'da bir otel işletmesinin yaşadığı bir hukuki sürece dayanıyor. Otel işletmesi, bölgedeki kaynak suyunu kullanmaya başladı ve çıkan atık suyu şehir atık su şebekesine tahliye etti.

ABONELERİ İLGİLENDİREN KARAR

Otel işletmesi, 2018'de başka bir kişi tarafından devralındıktan sonra, belediye ekiplerince 755 bin lira atık su bedeli ve kaçak atık su cezasına çarptırıldı. İşletme, önceden devralınan döneme ait cezayı ödememek ve devralındıktan sonraki atık su bedelini belirlemek için dava açtı. Yerel mahkeme, davayı reddetti; ancak istinaf mahkemesi, devralınan tarihlerdeki atık su bedelinin ödenmesine hükmetti.

O BEDEL ALINMAYACAK

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, istinaf kararını onaylayarak, "Kendi taşınmazındaki kuyudan su çıkararak kullanılan kişi ve kuruluşlardan kaçak su bedeli alınamayacağı, üretilen atık suyun kanalizasyon tesislerine verilmesi halinde atık su bedeli alınabileceği" yönünde bir açıklama yaptı. Bu kararla birlikte, su kullanımına ve atık su tahliyesine dair yeni bir düzenleme getirilmiş oldu. Artık, kendi taşınmazındaki kaynaktan su çıkaranlar için kaçak su bedeli alınmayacak, ancak üretilen atık suyu kanalizasyona verenlerden atık su bedeli alınabilecek.