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Güler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın konuyla ilgili çalışmalarının devam ettiğini ve bir sonraki hafta içinde değerlendirileceğini belirtti. Özellikle düşük emekli maaşı alanların kök maaşlarında bir değişiklik olup olmayacağı merak konusu.

AK Parti Grup Başkanı, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Konuyla ilgili çalışılıyor. Etki analizleri, bütçemiz, bütçe imkânlarımız, oransal manada artış değerlendirilmesi. Daha sonra Sayın Cumhurbaşkanımıza tahmin ediyorum önümüzdeki hafta değerlendirilir." Güler ayrıca, zaten bir kanun hazırlıkları olduğunu ve bu kapsamda asgari ücret artışına yönelik işveren desteği içeren bir paket üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

En düşük emekli maaşı konusunda da açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, hükümetin kademeli zam alternatiflerini değerlendirdiğini belirtti. Yılmaz'a göre, 7,500 TL sınırı belirlenip bu miktarın altında emekli maaşı alanlara yüzde 49.25 oranında refah payı ile zam yapılması, üstündeki maaşlar için ise yüzde 43.85 civarı bir zam öngörülmekte. Bu durum, en düşük emekli aylığı ile üstündekiler arasında yüzde 5.40 oranında bir farkın oluşmasına neden olabilir.

Ayrıca, Yılmaz, temmuz ayında beklenen enflasyon oranının yüzde 24 olduğunu belirtirken, memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 18.60 maaş artışı alacaklarını ifade etti. Bu durumda, SSK ve Bağkur emeklileri, enflasyonun etkisiyle bu oranı hak ederek memur emeklilerine göre yüzde 5.40 oranında daha fazla zam alacaklar.

Ek zam düzenlemesinin Meclis'ten geçme sürecine de değinen kaynaklar, Meclis'in Ocak ayının 16'sında açılacağını ve bu nedenle ek zammın ocak maaşlarına yetişmeyeceğini, muhtemelen Şubat ayında tamamlanacağını belirtiyor. Ancak ek zammın ocak maaşlarına ilave fark şeklinde yansıtılacağı konuşuluyor.