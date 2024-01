Tahmini Okuma Süresi: dakika

Çocuklara küçük yaşta cami alışkanlığı kazandırmak için başlatılan projeye ilişkin açıklamalarda bulunan Akdağmadeni Müftüsü Abdullah Çolak, camide her çocuğa bir çiçek emanet ettiklerini söyledi.

Akdağmadeni ilçesine bağlı Sazlıdere köyünde başlatılan projede, “Çocukların çiçekleri vesile kılınarak camiye alıştırılması için uygulanan proje çerçevesinde köyümüzde ikamet eden çocukları olan aileler, yapılacak proje hakkında bilgilendirilip onayları alındıktan sonra, projeye katılabilecek çocuklar için küçük saksılara dikili çiçekler satın alındı. Camide gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra çocuklara, camide kendilerini bekleyen bir sürpriz olduğu söylenerek okul çıkışında camiye davet edildi. Camiye gelen çocuklara çiçekleri gösterildikten sonra saksıların üzerine çocukların isimleri yazıldı. Çiçekler öğrenciler tarafından sahiplenildi” dedi.

Müftü Çolak, “Bu çiçekler Kur’an ve çocuk sevgisiyle büyüyen cami çiçekleridir.” Bu nedenle her gün en az bir kez camiye gelerek kısa sure ve anlamını, dört gün boyunca kağıda bakarak okuyup kendi çiçeklerine duyurmaları gerektiği anlatıldı. Her sure için uyarlanan slogan ise “Camide Bir Çiçeğin Var Unutma”, İhlas suresini Oku Çiçeğini Kurutma!” şeklinde belirlendi. Çiçeklerin bulunduğu bölmede, ezberlenecek olan sureler ve çocukların isimlerinin olduğu bir liste hazırlanıp, her gün camiye gelen ve haftanın kısa suresini okuyan çocuklar için bu listeye bir artı konuldu. Ezbere okuyanlara ise yıldız konularak motivasyon sağlandı. Dört gün boyunca kağıtlara bakılarak okunan kısa sure ve anlamı, beşinci gün ezberlenmiş oldu ve hep birlikte çiçekler dışarı çıkarılarak sulanıp tekrar yerlerine bırakıldı. Daha sonra diğer sureye geçildi ve etkinlik bu şekilde devam etti” ifadelerine yer verdi.