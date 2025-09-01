Yerköy’de minik taekwondo sporcuları Türkiye Şampiyonası için uğurlandı.

Yerköy Belediye Başkanı Fatih Arslan, 2–8 Eylül tarihleri arasında Ankara’da düzenlenecek Türkiye Minikler Taekwondo Şampiyonası’na katılacak 15 öğrenciyi uğurladı.

Başkan Arslan, Yerköy Uğur Spor Kulübü Antrenörü Ahmet Gün’e başarılar dileyerek, minik sporculara da şampiyonada başarı temennisinde bulundu. Antrenör Gün de desteklerinden dolayı Başkan Arslan’a teşekkür etti.

Arslan, sporcuların şampiyonada başarılı olmasını dileyerek, ilçedeki gençlerin spora olan ilgisinin artması için desteklerini sürdüreceğini bildirdi.