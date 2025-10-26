8 Mart Kadınlar Günü ve 3 Aralık Engelliler Günü izinleri “kamu zararı” sayıldı. Peki “tasarruf” adı altında kimin hakkı kesiliyor?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, belediyelerde yürürlükte olan sosyal denge sözleşmelerine (SDS) ilişkin yeni bir genelge yayımladı. 8 Mart Kadınlar Günü ve 3 Aralık Engelliler Günü izinleri dahil bazı sosyal hakların “kamu zararı” oluşturabileceği belirtilerek düzenlemelere sınırlama getirildi.

Genelgede Neler Yer Alacak?

Bakanlığın 30 Eylül 2025 tarihli genelgesine göre, belediyelerde yapılan sosyal denge sözleşmeleri artık sadece “sosyal denge tazminatı”na ilişkin hükümler içerebilecek. Genelgede, bazı sözleşmelerde yer alan sosyal hakların ve izin uygulamalarının “mevzuata aykırı hükümler” oluşturabileceği belirtilerek, bunların “kamu zararı” riski taşıdığı ifade edildi. Buna göre:

Sosyal denge tazminatı, en yüksek devlet memuru maaşının yüzde 120’sini aşamayacak.

Sözleşmelere 8 Mart, 3 Aralık gibi özel gün izinleri veya ek sosyal haklar eklenemeyecek.

Genelge, belediyelere “ivedi” koduyla gönderildi.

Kamu Emekçileri Sendikaları Endişeleri Dile Getirildi

Kamu emekçileri sendikaları, genelgeyle birlikte toplu sözleşme kapsamında elde edilen bazı hakların geri alınabileceği endişesini dile getirdi.

Tüm Bel-Sen İzmir 2 No’lu Şube tarafından Evrensel'e yapılan açıklamada, “Toplu sözleşme hükümlerine idari yazıyla müdahale, sendika özgürlüğüyle bağdaşmaz.” denildi.

KCDP Sosyal Medyadan Açıklama Yaptı

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu da sosyal medyada yaptığı paylaşımda genelgeye tepki gösterdi. Paylaşımda, “İktidarın ‘tasarruf’ adı altında ilk vazgeçtiği yine kadınlar ve engelliler oluyor. Kamu yararı, hak gasplarıyla değil; güvenceli, eşit ve onurlu çalışma koşullarıyla sağlanır.” ifadeleri yer aldı.

Amaç Tasarruf Politikası

Bakanlık yetkilileri, düzenlemenin kamuda uygulanan genel “tasarruf politikaları” çerçevesinde hazırlandığını, amaçlarının “belediyelerde harcamaların denetimini ve kamu kaynaklarının verimli kullanımını sağlamak.” olduğunu belirtti. Yeni düzenlemenin, belediyelerdeki sosyal denge uygulamalarında birlik sağlama ve mali disiplin oluşturma amacı taşıdığı ifade edildi.

Görüşmeler Devam Ediyor

Uygulamanın nasıl şekilleneceği ve mevcut sözleşmelere nasıl yansıyacağı konusunda sendikalar ve belediyeler arasında görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.

Kamu çalışanı sendikaları, genelgenin toplu sözleşme görüşmeleri öncesinde belediyelere “yasal dayanak” sağlayabileceğini, bakanlık kaynakları ise uygulamanın yalnızca mevzuata uygunluk denetimi amacı taşıdığını ifade ediyor.