Türkiye’de artan yaşam maliyetleri ve yoksulluk, özellikle çocuklu aileleri etkiliyor. Bu duruma karşı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocuğunun temel ihtiyaçlarını karşılayamayan dar gelirli ailelere 12 ay boyunca maaş benzeri sosyal yardım sunuyor.

Bakanlık verilerine göre, Türkiye’de 20 milyondan fazla vatandaş sosyal yardımlar sayesinde günlük hayatını sürdürüyor. Yoksulluğun derinleştiği süreçte çocukların bakım ve eğitim masraflarının karşılanamaması, yeni bir sosyal kriz riskini gündeme taşıyor.

Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) projesi, çocuğuna bakmakta zorlanan aileleri desteklemeyi amaçlıyor. Proje sayesinde çocuklar ailelerinden ayrılmadan destek alıyor ve kendi aile ortamlarında büyüyebiliyor.

Ocak 2025 itibarıyla 171 bin 895 çocuk, ailesinin ekonomik yetersizlikleri nedeniyle bakılamama riskiyle karşı karşıya. Bakanlık projeksiyonlarına göre bu sayı yıl sonunda 195 bine ulaşacak. Uzmanlar, 2028 yılına kadar destek bekleyen çocuk sayısının 197 bine çıkabileceğini ifade ediyor.

SED Desteği Kimlere Veriliyor?

Program kapsamında aylık destek miktarları çocuğun yaşına ve eğitim durumuna göre değişiyor:

Okul öncesi: 5.558,46 TL

İlköğretim: 8.337,75 TL

Ortaöğretim: 8.893,60 TL

Ortaöğretimde olup okula devam etmeyen çocuk: 5.558,50 TL

Yüksek öğrenim: 10.005,30 TL

Kuruluş bakımından ayrılan gençler: 4.446,80 TL

Program, ailelerin kendi kendine yeterli hâle gelene kadar devam ediyor ve hem maddi hem psiko-sosyal destek sağlıyor.

Sosyal politika uzmanları, kısa vadeli desteklerin tek başına yeterli olmadığını belirtiyor. Uzmanlar, ekonomik yardımların kalıcı sosyal politikalarla desteklenmemesi durumunda çocuk yoksulluğunun yapısal bir sorun haline geleceğini ifade ediyor.

Başvurular Nasıl Yapılıyor?

Dar gelirli aileler, SED yardımı için e-Devlet üzerinden başvuru yapabiliyor. Başvuru adımları şu şekilde:

e-Devlet arama kısmına “SED” yazın ve çıkan sonuca tıklayın.

Açılan sayfada giriş yapın.

“Yeni Başvuru” butonuna tıklayarak formu eksiksiz doldurun.