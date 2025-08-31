Yozgat’ta kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik farkındalık etkinlikleri düzenlendi.

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM), kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları gerçekleştirdi.

Etkinlikler kapsamında Çapanoğlu Camisi’nde Cuma namazı çıkışında vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışması yapıldı.

Vatandaşlara, şiddetin önlenmesi ve başvurulabilecek destek mekanizmaları hakkında bilgi verildi.

ŞÖNİM ekipleri ayrıca Yozgat’ta düzenlenen Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı’nda da vatandaşlarla bir araya geldi. Fuarda, kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin broşürler dağıtılarak farkındalık oluşturuldu.

ŞÖNİM tarafından yapılan açıklamada, bilgilendirme çalışmalarının vatandaşların konuya dair farkındalığını artırdığı belirtilerek, şiddetle mücadelede toplumsal duyarlılığın önemine dikkat çekildi.