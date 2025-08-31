Yozgat Valiliği, vatandaşlara çevre temizliği konusunda önemli bir uyarıda bulundu. Yapılan yazılı açıklamada, özellikle yaz aylarında yoğun olarak kullanılan park, bahçe ve piknik alanlarının temiz tutulması gerektiği vurgulandı.

Valilik, vatandaşlara çevreyi kirletmemeleri konusunda çağrı yaparak, küçük bir davranışın bile doğanın korunmasına büyük katkı sağlayacağına dikkat çekti.

Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Lütfen ziyaret ettiğimiz park, bahçe ve piknik alanlarını temiz kullanalım, tabiatı kirletmeyelim. Çöplerimizi gelişi güzel yerlere atmak yerine çöp poşetlerine bırakalım ve çöp konteynerlerine yerleştirelim. Bu küçük ama önemli adım, çevremizi temiz tutmamıza ve doğayı korumamıza yardımcı olacaktır. Unutmayalım ki temizlik herkesin sorumluluğudur. Birlikte hareket ederek daha temiz ve yaşanabilir bir çevre oluşturabiliriz.”

Açıklamada, çevre bilincinin yalnızca bugünü değil, geleceği de ilgilendirdiği vurgulanarak şu ifadelere de yer verildi: “Gelecek nesillere temiz ve sağlıklı bir çevre bırakabilmek için hepimizin üzerimize düşen görevleri yerine getirmemiz gerekmektedir. Bu nedenle, piknik yaparken ve doğada vakit geçirirken çevremize karşı duyarlı olalım, temizlik ve çevre koruma bilincimizi her zaman canlı tutalım.”

Valilik yetkilileri ayrıca, doğanın ortak miras olduğuna işaret ederek vatandaşların bilinçli davranışları sayesinde Yozgat’ın doğal güzelliklerinin korunabileceğini belirtti.