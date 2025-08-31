Fenerbahçe, milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu'nun transferiyle ilgili Portekiz ekibi Benfica ile prensip anlaşmasına vardığını açıkladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nda mutlu sona ulaştı.

Sarı-lacivertliler, milli futbolcuyu bu akşam İstanbul'a getiriyor. Kerem Aktürkoğlu'nu taşıyan uçağın 17.00 sularında Sabiha Gökçen Havalimanı'nda olması bekleniyordu.

Ancak oyuncunun uçuş planlamasıyla alakalı bir değişiklik yapıldı ve milli futbolcunun 21:00'de İstanbul'da olacağı öğrenildi.