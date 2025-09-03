Sultan Abdülaziz’in Başarılı Doktoru

Sultan Abdülaziz’in’in en başarılı doktorları arasındadır. Sultan Abdülaziz’e Suikast girişiminden dolayı Yozgat’a sürgün edildi. Hazık doktor unvanını aldı. Lügatteki anlamı işinin ehli anlamında, uz doktorlar için kullanılır.

Doktorluk Üzerine Çalışmaları

Akli dengesi bozulmadan önce mesleği ile ilgili makaleleri olan Hazık doktor. 35 -40 yaşlarda akli dengesi bozuldu. Sıtma ile ilgili makalesini emekli ilköğretim müdürlerinden Yılmaz Göksoy okuduğunu beyan etti.

Topluma Saygılı Ailesine Hırçın

Yozgat’ta hazık akli dengesinin bozuk olmasına karşı çok saygılı ve hatırşinas davrandı. Ev halkına tavrı hırçın ve zülüm derecesine çıktı. 40 yaşından sonra akli dengesi çok bozuldu. Sokaklarda çıplak vaziyette gezmeye başladı.

Nasıl vefat etti?

Dr. Hazık İngiltere, Fransa, Almanya gibi ülkelerde tedavi görse de onu iyileştirmedi. Amerika’ya gitmesi için tavsiyeler aldı. Ancak teklifi reddetti. Nasıl öldüğü bilmediği için nüfusta kaydı hala silinmedi.