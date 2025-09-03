TÜFE’nin yıllık bazda yüzde 33,52 olarak gerçekleşmesiyle, 12 aylık ortalama baz alınarak hesaplanan kira artış tavanı yüzde 40,29 oldu.

TÜFE Verileri Belirleyici Oldu

TÜİK’in açıkladığı son verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta bir önceki aya göre yüzde 2,06 artış gösterdi. Yıllık bazda ise enflasyon yüzde 33,52 seviyesinde gerçekleşti. Bu rakamlarla birlikte, Eylül ayı için kira artış oranı da kesinleşmiş oldu.

Kira Artışlarında Yeni Dönem

1 Temmuz 2024 itibarıyla yürürlükten kalkan yüzde 25 zam sınırının ardından, kira artışları artık tamamen TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına endeksli olarak hesaplanıyor. Türk Borçlar Kanunu’nun 344. maddesine göre belirlenen bu oran, hem konut hem de işyeri kiraları için yasal üst sınır niteliği taşıyor.

Örnek Hesaplama

Mevcut kira bedeli: 10.000 TL

TÜFE 12 aylık ortalama: %40,29

Artış tutarı: 4.029 TL

Yeni kira bedeli: 14.029 TL

Temmuz Ayı Oranıyla Aynı

Eylül ayı için açıklanan yüzde 40,29’luk oran, Temmuz ayındaki artış oranıyla aynı seviyede gerçekleşti. Ev sahipleri bu oranın üzerinde zam yapamayacak.

Uzmanlar, kira artış hesaplamalarının TÜFE verileri doğrultusunda her ay güncelleneceğini hatırlatarak hem kiracıların hem de ev sahiplerinin bu oranları dikkate alması gerektiğini vurguluyor.