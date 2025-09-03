Bakanlığın denetimlerde bulduğu bilgileri, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanun’unun 31’inci maddesinin 6’ncı fıkrası uyarınca kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükme bağlanmıştı.

Taklit Bal

Buna göre Zamantı markalı süzme akasya çiçek balı taklit-tağşiş tespiti nedeniyle uygunsuz bulundu.

Ayrıca Hirabal markalı süzme çiçek balı da listeye eklendi.

İki ürün de şu firmaya ait: Alibaş Gıda Hayvancılık Tarım Ürünleri Ambalaj Temizlik İnşaat Nakliyat San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. Firma Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde.

Listeye Eklenen Ürünlerin Tamamı Şunlar: