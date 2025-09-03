Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Yozgat, Sivas, Kayseri, Karaman, Konya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Kütahya, Bilecik, Bursa, Balıkesir, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da hayvan pazarları açıldı. Toplam 38 ilimizdeki hayvan pazarları yeniden aktif hale gelmiştir" dedi.

Bakan Yumaklı, şap hastalığının yeni serotipi nedeniyle ülke genelinde kapatılan hayvan pazarlarına ilişkin yazılı açıklama paylaştı. Aşılamanın yüzde 85'i aştığı illerde tekrar açıldığını belirten Yumaklı, çalışmalar sonucu 14 ilin daha eklenmesiyle hayvan pazarlarının aktif hale getirildiği il sayısının 38'e ulaştığını duyurdu.

Aynı zamanda Türkiye'de 1965 yılından bu yana ilk kez görülen şap hastalığı serotipi SAT-1'e karşı Tarım ve Orman Bakanlığının hızlıca harekete geçtiğini vurguladı.

Şap Enstitüsü tarafından yeni serotipe yönelik etkili aşının kısa sürede üretildiğine değinen Yumaklı, "Hastalığın yayılımını engellemek amacıyla ülke genelinde hayvan hareketleri kısıtlanmış, hayvan pazarları tedbiren kapatılmıştır. Bu süreçte, Şap Enstitüsü tarafından üretilen 14 milyon doz aşı 81 ilde sahaya sevk edilmiştir. Aşılama çalışmaları ve alınan tedbirler sayesinde hastalığın yayılımı büyük ölçüde kontrol altına alınmış, hayvan pazarlarının açılma süreci başlamış ve halihazırda bu süreç devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı, ilk olarak aşılama oranı yüzde 85'in üzerine çıkan Hakkari, Van, Edirne, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale ve Kırklareli, ardından da Çorum, Çankırı, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Ankara, Amasya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop'ta hayvan pazarlarının yeniden açıldığını hatırlattı.

Bu hafta aşılama oranları yüzde 85'i geçen 14 ildeki hayvan pazarlarının açıldığının altını çizen Yumaklı, şöyle devam etti: "Yozgat, Sivas, Kayseri, Karaman, Konya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Kütahya, Bilecik, Bursa, Balıkesir, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da da bu hafta hayvan pazarları açıldı. Böylece toplam 38 ilimizdeki hayvan pazarları yeniden aktif hale gelmiştir. Aşılamadaki başarı oranlarının artmasıyla birlikte, diğer illerdeki hayvan pazarlarını da kademeli olarak açmış olacağız. Bu kapsamda önümüzdeki hafta da Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı ve Artvin'deki pazarların açılmasını planlıyoruz. Veteriner hekimlerimiz büyük bir fedakârlıkla sahada aşılama çalışmalarını yürütmektedir. Bakanlık olarak, hayvan hastalıklarıyla mücadele çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. Üreticilerimizin emeğini, ülkemiz hayvancılığının geleceğini korumak adına sahadaki tüm faaliyetlerimizi etkin bir şekilde sürdüreceğiz."

Yumaklı, şap hastalığıyla mücadele sürecinde bazı çevrelerce ortaya atılan şap aşısının hastalığı yaydığı, aşının etkisiz olduğu yönündeki iddiaların asılsız olduğunu kaydetti.