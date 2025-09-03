Baba üzerinden tuzak kurmayı amaçladılar. Peki bu nasıl mümkün olabilir? Bu tür tuzaklara düşmemek için hangi önlemleri almak gerekiyor? Teknoloji ve Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan açıkladı…

Telefonlarımızın artık dolandırıcıların en güçlü silahı haline geldiğini belirten Demircan, dolandırıcıların ellerinden düşmeyen bu yöntemlerle insanları tuzağa çekmek için türlü senaryolar kurguladığını ifade ederek şu ifadeleri kullandı:

“Kimi zaman kendilerini polis, savcı ya da asker gibi tanıtıp ‘Suça karıştınız’, ‘Terör örgütüne yardım ettiniz’ diyerek gözdağı veriyorlar, kimi zaman da banka çalışanı veya sigorta temsilcisi rolüne bürünüp sahte linkler üzerinden kişisel bilgileri ele geçirmeye çalışıyorlar. Genelde ulaşılamayan sabit hatlar, ülke kodları veya 0850 ile başlayan numaraları kullanıyorlar.”

Telefon Numarasını Kopyaladılar

Teknoloji ve Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan yaptığı açıklamada, geçtiğimiz günlerde yaşanan olayın, bu klasik yöntemlerin ötesine geçtiğini, Can İlten isimli bir vatandaşın dolandırıcıların hedefi olduğunu fakat bu kez kullanılan yöntemin korkutucu derecede olduğunu vurguladı.

Demircan Şaşkınlığını Gizleyemedi

Dolandırıcılar, Can İlten’in kendi telefon numarasını kopyalayarak babasını aradı. Yani baba, ekranda oğlunun numarasını gördü ama arayan aslında dolandırıcılardı.

Can İlten Şaşkınlığını Bu Sözlerle Dile Getirdi

İlten, yaşadıkları bu şaşırtıcı ve tehlikeli dolandırıcılık girişimini sosyal medyada şu sözlerle paylaştı: “Telefon numaramı kopyalayan dolandırıcılar, babamı aramış. Yani babamın telefonunda direkt benim aradığım gözükmüş. Babam telefonu açtığında dolandırıcılar, 'Biz telefoncuyuz. Oğlunuz bize telefonu tamir için bıraktı. Telefona yedekleme yapacağız, bu nedenle size bir kod gelecek. Kodu bize vermeniz gerekiyor' demiş. Babam şüphelendiği için hemen telefonu kapatarak beni aradı.”

Teknoloji ve Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan Uyardı:

‘NUMARALARI DEĞİŞTİRİP İSTEDİKLERİNİ GÖSTEREBİLİYOR’

Baba-oğul hemen suç duyurusunda bulunmak için birlikte karakola gittiler ancak ortada bir suç olmadığı için hiçbir işlem yapılamadı. Çünkü ortada Can İlten’in numarası dışında bir telefon numarası da yoktu. Yani artık dolandırıcıların yeni yöntemi telefon numarasını taklit etmek. Cep telefonlarında kullanılan 'numara spoofing' yöntemiyle dolandırıcılar, arayan numarayı istedikleri gibi gösterebiliyor. Böylece aranan kişi karşısında tanıdık bir numara gördüğü için kolayca kandırılabiliyor. Peki bunu nasıl yapıyorlar? Birçoğumuzun ekranda gördüğümüz numaralara koşulsuz güvendiğimizi söyleyen Teknoloji ve Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan, “Arayan numara tanıdığımız bir kişiye ait dahi olsa bu gelen çağrının kaynağına dair kesin kanıt değil. Dolandırıcılar, internet tabanlı telefon sistemlerinde ya da yurt dışındaki zayıf denetimli hatlarda bu numaraları değiştirip istedikleri numarayı gösterebiliyor. Böylece karşınıza bazen bir bankanın 444’lü hattı, bazen de bizzat kendi telefonunuz çıkıyor. Yani hattınız sizde olsa da başka birinin sizin numaranızmış gibi görünmesi teknik olarak mümkün” bilgilerini paylaştı.

“İnternet üzerinden taşınan çağrılarda arayan kimliği (CLI), SIP başlıklarında iletilir. Zayıf denetimli IP telefonlar veya kötü niyetli yurt dışı merkezli operatörler, bu başlıklara istedikleri numarayı yazabilir. Bunu engellemek için ABD’de devreye alınan STIR/SHAKEN standardı, çağrıya kriptografik bir imza ekleyerek numara gerçekten bu operatörden mi çıkmış sorusuna teknik yanıt üretir. Bu özelliğin kullanılabilmesi için tüm operatörlerin bu standardı desteklemesi gerekir. Bu numara değiştirme işlemlerinin IP telefon bazlı olması, uluslararası geçişlerde bu güvenlik zincirini kırdığı için sağlıklı bir şekilde çalışmıyor.” (Teknoloji ve Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan)