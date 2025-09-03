Yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 27 kişi yaralandı. Kazada can kaybı yaşanmazken, yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi.

Sabaha Karşı Meydana Geldi

Edinilen bilgilere göre kaza, sabahın erken saatlerinde Şanlıurfa–Gaziantep otoyolunda yaşandı. Van’dan Hatay’a gitmekte olan, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 65 BJ 321 plakalı yolcu otobüsü, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

Olay Yerine Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi

Kaza ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Şanlıurfa merkezdeki ve Gaziantep’in Nizip ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.

Otobüste 43 Yolcu Vardı

Kaza sırasında otobüste şoförler dâhil 43 yolcunun bulunduğu öğrenildi. Kazada yaralanan 27 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı, tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Soruşturma Başlatıldı

Kaza sonrası yol güvenliği sağlanırken, otobüs çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.