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Ticaret Bakanlığı, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapan işletmelere karşı sert önlemler aldığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, tespit edilen işletmelere toplamda 103 milyon TL'ye varan idari para cezası uygulandı.

Piyasa düzenini sağlamak ve tüketicilerin mağduriyetini önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında, Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen işletmelere karşı kararlı bir tutum sergiliyor.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun yürüttüğü denetimler sonucunda belirlenen işletmelere toplamda 103 milyon 160 bin 995 TL idari para cezası kesildiği belirtildi. Bu adımların, serbest rekabeti korumak, piyasa düzenini sağlamak ve tüketicilerin haklarını koruma amacı taşıdığı vurgulandı.