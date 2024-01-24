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Benzin-Motorin-LPG fiyatları Yozgatlı araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor.

Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Benzinin litre fiyatına gece yarısından itibaren 1.46 lira zam geldi. Peki, güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?

Benzinin litre fiyatına gece yarısından itibaren zam geldi. Geçen hafta da hafta LPG'ye ve Motorine zam gelmişti. Benzinin litre fiyatına 1 lira 46 kuruşluk dev zam sonrası litre fiyatı İstanbul'da 38.34 TL'ye Ankara'da 38.97 TL'ye ve İzmir'de 39.20 TL'ye yükseldi.

MOTORİNE ZAM GELECEK Mİ?

Motorin grubundaysa yakın zamanda herhangi bir fiyat değişikliği beklenmese de uzmanlar, Kızıldeniz'de yaşanan krizin fiyatları etkilemeye devam edeceği uyarısında bulunuyor.