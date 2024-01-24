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Yozgatlıları da yakından ilgilendiren ocak ayının enflasyon beklentisi anketi sonuçlarına göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak enflasyon oranları merakla bekleniyor.

TÜİK, her ayın 3'ünde enflasyon rakamlarını paylaşmaktadır, ancak hafta sonlarına denk gelen durumlarda açıklama pazartesi günü yapılır. Bu doğrultuda, Ocak ayı enflasyon rakamları 5 Şubat 2024 Pazartesi günü saat 10.00'da kamuoyuyla paylaşılacak.

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi kapsamında yapılan enflasyon beklentisi tahminine göre, katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bu anket döneminde yüzde 42,04 olarak belirlendi. Aynı anket döneminde 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 39,09, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 23,69 oldu.

Ocak ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte, ekonomiyle ilgilenenlerin ve piyasa katılımcılarının bu verilere olan odakları artmış durumda. Kamuoyu, enflasyonun ekonomik durumu nasıl etkileyeceği konusunda büyük bir ilgiyle beklemeye devam ediyor.