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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ilave 5 puanlık artış yapılacağı müjdesini vermiş ve artış oranını yüzde 37.57'den yüzde 42.6'ya çıkarmıştı. Ardından Ocak ayı zam oranı yüzde 49.25'e yükseltildi.

SSK ve Bağ-Kur'luların Ocak ayı zam oranına eklenen refah payı yüzde 11.68'e ulaştı, böylece tüm emeklilerin zam oranı eşitlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarının Ocak 2024 itibarıyla 6 aylık artış oranını yüzde 49.25'e yükselttiklerini açıkladı.

Bakan Işıkhan, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla 2024'ü Emekliler Yılı ilan etmiştik. Bu kapsamda emeklilere yönelik ekonomik, sosyal ve kültürel çalışmaları hayata geçiriyoruz. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarını Ocak 2024 itibarıyla yüzde 49.25 artırarak, bu yıl tüm emeklilerimize aynı oranda artış sağlıyoruz. Kıymetli emeklilerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Ek zamların hesaba yatması için Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek olan ek zam teklifi, 5 puanlık refah payı önergesi ile yüzde 11.68'e çıkarılacak. Düzenleme, Başkan Erdoğan'ın onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra 1 hafta içerisinde ek zam farkları emeklilerin hesaplarına yatırılacak.

Ayrıca, e-Devlet üzerinden 37.57'lik enflasyon artışı sonrasındaki SSK ve Bağ-Kur zamlı emekli kök maaşı rakamları görülebilecek. Ek zam ve en düşük emekli maaşı düzenlemeleri Meclis'ten geçtikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanacak ve SGK'nın belirlediği takvime göre milyonlarca emekliye ödeme yapılacak.

EK ZAM FARKI HESAPLAMALARI İÇİN ÖRNEKLER

ÖRNEK 1

ARALIK AYI

Kök aylık: 4.496,95 TL

Yüzde 49.25 ZAMLI

Kök aylık: 6.711,70 TL

EK ZAM FARKI: 2.500 TL

ÖRNEK 2

ARALIK AYI

Kök aylık: 5.500 TL

Yüzde 49.25 ZAMLI

Kök aylık: 8.208,75 TL

EK ZAM FARKI: 2.131 TL

ÖRNEK 3

ARALIK AYI

Kök aylık: 8.000 TL

Yüzde 49.25 ZAMLI

Kök aylık: 11.940 TL

EK ZAM FARKI: 971,78 TL

En düşük kök aylık ise 2023'ün ikinci yarısında Bağ-Kur emeklilerinde ek ödeme dahil 6 bin 820 lira 84 kuruş iken, yüzde 49.25 zam ile 10 bin 180 lira 10 kuruşa çıkacak ve 796,67 lira ek zam farkı ödenecek. Bu güncellemeler emeklilere her ay belirli bir artış sağlayacak.