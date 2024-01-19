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Eleman.net'in 2023 yılı verilerine göre, Türkiye genelinde en çok ilan yayınlayan sektörler ve istihdamda öne çıkan iller belirlendi. Eleman.net, 2023 yılında 420 bin istihdam, 500 bin yeni özgeçmiş, 40 bin yeni üye firma ve aylık 70 milyon sayfa görüntülemesi ile başarılı bir performans sergiledi.

En çok istihdam sağlanan pozisyonlar arasında güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi ve depo elemanı ön plana çıkarken, İstanbul en fazla istihdam sağlanan şehir oldu. En az istihdam sağlanan şehir ise Niğde olarak kaydedildi.

2023 yılında eleman.net üzerinden en çok ilan yayınlayan sektörler şu şekilde sıralandı:

Güvenlik: %8,42

Gıda: %8,06

Hizmet: %5,65

Restorancılık: %5,57

Üretim: %5,05

Lojistik: %4,70

Mağazacılık: %4,08

Otomotiv: %3,66

Temizlik: %3,35

Tekstil: %3,28

En çok işe alınan pozisyonlar ise sırasıyla güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi, depo elemanı, garson, üretim elemanı, muhasebeci, satış danışmanı, şoför, kasiyer ve kurye olarak belirlendi. İlanların yoğunlaştığı günler pazartesi ve salı iken, en çok başvurular pazartesi ve çarşamba günlerinde gerçekleşti.

İstanbul, eleman.net üzerinden gerçekleştirilen işe alımların zirvesinde yer aldı. İstanbul'u sırasıyla Kocaeli, İzmir, Ankara, Bursa ve Antalya takip etti. En az istihdam sağlanan şehirler arasında ise Niğde, Elazığ, Kastamonu, Erzurum ve Sinop bulunuyor.

Bölgelere göre iş ilanları incelendiğinde, Akdeniz Bölgesi'nde şoför, satış temsilcisi, teknisyen, muhasebe elemanı ve kurye pozisyonlarının öne çıktığı görüldü. Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise elektrik teknisyeni, iş güvenliği uzmanı, gıda üretim elemanı, servis şoförü ve mutfak şefi aranıyor. Ege Bölgesi'nde satış temsilcisi, üretim elemanı, garson, depo elemanı ve güvenlik görevlisi talep gören pozisyonlar arasında yer alıyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde muhasebe elemanı, satış temsilcisi, şoför, gıda üretim elemanı ve satış personeli en çok aranan eleman profilleri olarak öne çıkıyor. İç Anadolu Bölgesi'nde güvenlik görevlisi, aşçı, satış temsilcisi, temizlik elemanı ve muhasebe elemanı; Karadeniz Bölgesi'nde depo elemanı, makine mühendisi, kesim operatörü, iş güvenliği uzmanı ve depo amiri aranıyor. Marmara Bölgesi'nde ise güvenlik görevlisi, depo elemanı, üretim elemanı, satış danışmanı ve şoför pozisyonları talep gören alanlar arasında yer alıyor.