Tahmini Okuma Süresi: dakika

Bu yıl emekli maaşı taban rakamının 10 bin TL'ye çıkarılmasıyla birlikte, emekliler için çeşitli hizmetler devreye alınacak. Yapılan düzenlemeler arasında, emekli bayram ikramiyelerinin artırılması ve 65 yaş üstü emeklilere özel kart verilerek çeşitli indirimlerden yararlandırılması yer alıyor.

Dini bayramlar öncesinde binlerce emeklinin gözü kulağı, ikramiye ödeme tarihlerine çevrildi. SSK ve BAĞKUR emeklisi aylıklarına ilave olarak yapılan yüzde 5 artışla birlikte, en düşük emekli aylığı 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükseltildi. Bu yıl içinde emeklilere yönelik yeni hizmetlerin devreye alınması bekleniyor.

Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak 2023 yılında verilen 5 bin TL'lik bayram ikramiyesinden tüm emeklilerin faydalandığı biliniyor. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, hükümetin önemli gündem maddelerinden biri de Ramazan ve Kurban Bayramı emekli ikramiyesini artırmak olacak. 2018'de bin lira olarak başlayan bayram ikramiyesi, 2021'de bin 100 liraya, geçen yıl da 2 bin liraya yükselmişti. Hâlihazırda 2 bin lira olan bayram ikramiyesinin artırılması için çalışmaların yapılacağı öğrenildi.

Ayrıca, emeklilerin sosyal faaliyetlere katılımını teşvik etmek amacıyla projeler hayata geçirilecek. Bu çerçevede, 65 yaşını dolduran emeklilere özel bir kart verilerek, bu kart sahiplerine şehirlerarası otobüs, tren ve uçak biletlerinde, ayrıca sinema, tiyatro ve müze gibi kültürel faaliyetlerde indirim uygulanması planlanıyor.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen işsizlik sigortası kanun teklifi, emeklilere 5 puanlık ek zam sağlıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ilk 6 ay için yüzde 42,6 zam yapılacak. Ayrıca, SSK ve Bağ-Kur emeklileri, enflasyon kadar yılda iki kez zam alacak. Geçen yılın ikinci yarısında enflasyon yüzde 37,57 olarak gerçekleşmişti.

Memur ve memur emeklilerinin zam oranı yüzde 49,25 olduğundan, işçi emeklileri için zam beklentisi oluştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, zammın 5 puan artırıldığını belirtti. Ancak zam oranının maaşlara yansıması için ilgili düzenlemenin Meclis'te yasalaşması gerekiyor. Yasalaşma sonrasında zam farkları geriye dönük olarak maaşlara yansıtılacak.