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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda dün yapılan toplantıda, AK Parti'nin devletin işverene asgari ücret desteğini 700 liraya çıkaran ve kısa çalışma ödeneğini 31 Aralık 2025'e kadar uzatan kanun teklifi görüşüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yönelik açıklamalarının ardından, gözlerin çevrildiği komisyon, önemli düzenlemeleri içeren iki ayrı önergeyi kabul etti.

Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranları yüzde 37.57'den yüzde 42.57'ye çıkarıldı; en düşük emekli aylığı ise 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükseltildi.

Milliyet'in haberine göre, bu iyileştirmelerin ocak ayını kapsaması kararlaştırıldı. Ocak aylıklarını yüzde 37.5 zamlı alacak olan emeklilere, oluşacak farklar Şubat ayında ödenecek.