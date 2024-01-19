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Dolar ve euro kuru haftanın son işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 19 Ocak 2024 Cuma günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euroda son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 30.185 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyat 30.1819 liradan, satış fiyatı ise 30.1882 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.1'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 32.8781 TL'den yapan euro şu anda 32.8624 TL alış ve 32.8939 TL satış fiyatına sahip.