Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:
Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:
Namaz vakitleri;
Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
Yozgat 06:24 07:52 12:56 15:28 17:51 19:13
Akdağmadeni 06:20 07:47 12:52 15:24 17:47 19:09
Aydıncık 06:23 07:51 12:54 15:25 17:48 19:11
Boğazlıyan 06:22 07:49 12:54 15:28 17:50 19:12
Çandır 06:21 07:48 12:53 15:27 17:49 19:11
Çayıralan 06:20 07:47 12:53 15:26 17:48 19:10
Çekerek 06:22 07:50 12:53 15:25 17:47 19:10
Kadışehri 06:20 07:48 12:52 15:24 17:46 19:09
Saraykent 06:21 07:49 12:53 15:26 17:48 19:10
Sarıkaya 06:21 07:49 12:54 15:27 17:49 19:11
Şefaatli 06:24 07:51 12:56 15:29 17:52 19:14
Sorgun 06:23 07:50 12:55 15:27 17:49 19:12
Yenifakılı 06:23 07:50 12:55 15:29 17:51 19:13
Yerköy 06:25 07:53 12:58 15:30 17:52 19:15Kaynak: Haber Merkezi