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Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 06:24 07:52 12:56 15:28 17:51 19:13

Akdağmadeni 06:20 07:47 12:52 15:24 17:47 19:09

Aydıncık 06:23 07:51 12:54 15:25 17:48 19:11

Boğazlıyan 06:22 07:49 12:54 15:28 17:50 19:12

Çandır 06:21 07:48 12:53 15:27 17:49 19:11

Çayıralan 06:20 07:47 12:53 15:26 17:48 19:10

Çekerek 06:22 07:50 12:53 15:25 17:47 19:10

Kadışehri 06:20 07:48 12:52 15:24 17:46 19:09

Saraykent 06:21 07:49 12:53 15:26 17:48 19:10

Sarıkaya 06:21 07:49 12:54 15:27 17:49 19:11

Şefaatli 06:24 07:51 12:56 15:29 17:52 19:14

Sorgun 06:23 07:50 12:55 15:27 17:49 19:12

Yenifakılı 06:23 07:50 12:55 15:29 17:51 19:13

Yerköy 06:25 07:53 12:58 15:30 17:52 19:15