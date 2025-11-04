Adalet Bakanlığı, Bolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda yaşanan skandal olayın ardından cezaevlerinde güvenlik önlemlerini artırmak için harekete geçti.

Bakanlık, 2026 yılı içinde Yozgat dahil 81 ildeki cezaevlerine binlerce yeni infaz koruma memuru (İKM) alımı yapılacağını açıkladı.

Bolu Cezaevi'ndeki Şok Olay Bakanlığı Harekete Geçirdi

Geçtiğimiz günlerde Bolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda açık görüş sırasında yaşanan olay kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Bir mahkumun, açık görüş esnasında kızına saldırarak duvara fırlatması sonucunda küçük kız ağır yaralandı. Olay yerine hızla müdahale eden infaz koruma memurları saldırganı kısa sürede etkisiz hale getirdi.

Yaralanan küçük kız yoğun bakıma alınarak tedavi altına alındı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Açık Görüşlerde Güvenlik Önlemleri Artırılacak

Yaşanan olayın ardından Adalet Bakanlığı ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) tarafından kapsamlı bir değerlendirme başlatıldı.

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, açık görüş uygulamalarında yeni güvenlik önlemleri devreye sokulacak.

Cezaevlerinde açık görüşlerin genellikle salon tipi alanlarda, masa ve sandalyelerle gerçekleştirildiğini belirten yetkililer, bu görüşmelerde mahkumların aileleriyle serbest biçimde iletişim kurduğunu, infaz koruma memurlarının ise görüş alanı dışında konumlandığını hatırlattı.

Yeni düzenlemelerle birlikte;

Açık görüşlerde personel sayısı artırılacak,

Görüş salonlarında daha etkin gözetim sağlanacak,

Gerekli durumlarda görüşmeler kontrollü alanlarda yapılacak.

Amaç, hem mahkum yakınlarının hem de görevlilerin güvenliğini en üst düzeye çıkarmak.

2026 Yılında 81 İlde Yeni İKM Alımı

Adalet Bakanlığı, 2026 yılı planlaması kapsamında Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde binlerce yeni infaz koruma memuru istihdam edecek.

Alımların Yozgat dahil 81 ilin tamamındaki cezaevlerini kapsayacağı, personel ihtiyacına göre kademeli şekilde gerçekleştirileceği bildirildi.

Alımların hem kadın hem de erkek adaylar arasından yapılacağı, başvuru şartlarının ve ilan detaylarının ise ilerleyen günlerde Adalet Bakanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden duyurulacağı belirtildi.

Yeni Personellerle Güvenlik Seviyesi Yükseltilecek

Adalet Bakanlığı kaynakları, yeni personel alımının yalnızca sayı artışıyla sınırlı kalmayacağını, eğitimli ve nitelikli infaz koruma memurlarıyla cezaevi güvenlik sistemlerinin yeniden yapılandırılacağını vurguladı.

Bakanlık ayrıca, açık görüşlerde yaşanabilecek olası risklerin en aza indirilmesi için teknolojik gözetim sistemlerinin de güçlendirileceğini ifade etti.

2026 yılında başlatılacak büyük çaplı infaz koruma memuru alımıyla, Türkiye genelindeki cezaevlerinde hem güvenlik hem de denetim kapasitesi önemli ölçüde artırılacak.