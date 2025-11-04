Bakan Kurum, 18-30 yaş aralığındaki gençlerin anne veya babaları üzerine kayıtlı bir gayrimenkulü bulunması durumunda projeye başvuramayacaklarını duyurdu.

500 Bin Sosyal Konutluk Dev Proje Başlıyor

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut hamlesi olarak nitelendirilen proje kapsamında, dar gelirli vatandaşlara 500 bin konut inşa edilecek.

Başvurular 10 Kasım - 19 Aralık 2025 tarihleri arasında alınacak. Konutlar 2+1 ve 1+1 daire tiplerinde olacak, yatay mimari anlayışıyla ve geleneksel Türk evlerinin dokusuna uygun biçimde tasarlanacak.

Ebeveynin Evi Varsa Başvuru Yapılamayacak

Bakan Kurum, 18-30 yaş arasındaki gençler için özel bir kriter getirildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“18-30 yaş arası gençlerimiz, eğer anne veya babaları üzerine kayıtlı bir gayrimenkul varsa başvuru yapamazlar. 30 yaşından büyük vatandaşlarımız için bu kriter geçerli değil. Ancak genç kategorisinde yer alan başvuru sahiplerinin ailelerinin sahip olduğu konutlar da dikkate alınacak. Buradaki amacımız, aileden en az bir kişinin ev sahibi olmasını sağlamak.”

Kurum, bazı ailelerin birden fazla gayrimenkule sahip olabildiğini hatırlatarak, gençlerin bu durumda “hak sahibi” olarak değerlendirilmesinin adil olmayacağını vurguladı.

“Çocuğuna miras bırakmamış olsa da, imkânı olan ailelerin çocuklarına öncelik tanınması doğru olmaz. Bu nedenle ebeveyninin evi bulunan 18-30 yaş arası gençler başvuru yapsa dahi hak sahibi olamayacak.”

Kategorilere Göre Özel Kontenjanlar Oluşturuldu

Proje kapsamında farklı kesimlere yönelik özel kontenjanlar da ayrıldı.

Yeni açıklanan kontenjan dağılımına göre:

Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ile gaziler: %5

Engelli vatandaşlar: %5

Üç ve daha fazla çocuğu olan aileler: %10

Emekliler: %20

18-30 yaş aralığındaki gençler: %20

Bu kontenjanlarla, projenin her kesimden vatandaşa ulaşması hedefleniyor.

Konutların İnşası Yozgat dahil 81 İlde Yaygınlaştırılacak

“Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında, her ilde şehir merkezlerine yakın, ulaşım ve altyapı olanakları gelişmiş bölgelerde yeni yerleşim alanları oluşturulacak.

Projede sadece konut değil; yeşil alanlar, okullar, sağlık merkezleri ve sosyal tesisler de yer alacak.

İlk temellerin 2026 yılı başlarında atılması, teslimlerin ise aşamalı olarak 2027 yılından itibaren yapılması bekleniyor.