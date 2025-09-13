Saraykent Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Saraykent Belediyesi ve Türk Kızılayı Akdağmadeni Şubesi iş birliğiyle ihtiyaç sahibi ailelere destek vermek amacıyla kurulan “Kızılay Butik” düzenlenen törenle hizmete açıldı

İlçede ihtiyaç sahibi ailelere hizmet vermek için hizmete giren Kızılay Butik’in açılışına, Kaymakam Mete Öztürk, Belediye Başkanı Ahmet Köroğlu, Kızılay Genel Sekreteri Ramazan Saygılı, Yozgat Kızılay İl Başkanı Faruk İbiş, Kızılay Şube Gönüllü Yönetim Başkanı Nurdan Durmuş, Sosyal Hizmetler Direktörü Yavuz Kocamış, Kızılay İlçe Şube Başkanları, ilçe protokolü, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kızılay Butik’in, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz kıyafet ve temel gereksinim desteği sağlayarak sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı güçlendirmesi hedefleniyor. Açılışta konuşmalar yapılarak, Kızılay’ın gönüllülük anlayışıyla yürüttüğü hizmetlerin önemine vurgu yapıldı. Başvuru şartları ise şu şekilde; Belediye Yazı İşlerinden alınan form ile birlikte başvurular alınacak olup gerekli incelemeler sağlandıktan sonra uygun görülen ailelere randevu verilip ihtiyaçları giderilecek.

Tören, kurdele kesimi ve butik alanının gezilmesiyle sona erdi.