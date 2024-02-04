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Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, ülke sathında “Gençliğe Değer, Geleceğe Değer” projesi kapsamında Sorgun Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğünce bir etkinlik düzenlendi.

Sorgun Agah Efendi Caminde düzenlenen etkinliğe Sorgun Müftüsü İsa Yaykın, Şube Müdürü Gazi Bektaş ve vatandaşlar katıldı.

Program Mehmet Emir Aktaş’ın Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programa katılan gençler “Allahu Ekber” yazılı kartlarla birlikte katılımcılara hadis ve güzel sözler okudu.

Etkinlikte bir konuşma yapan Sorgun Müftüsü İsa Yaykın, “Milletlerin geleceklerinin inşası, ‘önce ahlak ve maneviyat’ diyen vatanına, milletine, dinine bağlı gençliğin yetiştirilmesiyle mümkündür. Gençlerimiz, ilmin ve bilimin ışığında akıllarını kiraya vermeden Kur’an ve sünnet çizgisinde doğru ve güncel bilgiyi elde etmelidirler. Bunun için Anayasal bir kurum olan Diyanet İşleri Başkanlığımıza milletimizin ihtiyacı olduğu bilinciyle daha çok çalışmalı, daha çok gönüle girmeli ve milletimize hizmet yolunda daha çok çaba sarf etmeliyiz” şeklinde konuştu.

Müftü Yaykın, programın hazırlanmasına emek veren Gençlik Koordinatörlüğü, gençlere ve ailelerine teşekkürlerini iletti.

Program gençlere hediye takdimiyle sona erdi.