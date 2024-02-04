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4688 sayılı Kanunda aranan asgari üye sayısına ulaşılmasından dolayı Memur Sen ve Eğitim Bir Sen Genel Başkanı Ali Yalçın başkanlığında gerçekleştirilen Eğitim Bir Sen Genel Yönetim Kurulu toplantısında alınan karara göre üniversite bünyesinde Eğitim Bir Sen Yozgat 2 No’lu şube kuruluşu gerçekleştirildi.

Yozgat’ta kamu yükseköğretim kurumları ve birimlerinde örgütlü şube kurulmasına dair kararla ilk genel kurula kadar Şube Başkanlığına Hasan Can, Şube Sekreterliğine Hasan Baştürk, Teşkilatlanmadan Sorumlu Başkan Yardımcılığına Aydın Armağan, Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcılığına Ayhan Avşar, Basın ve İletişimden Sorumlu Başkan Yardımcılığına Aslan Çolak, Hukuk ve Toplu Sözleşmeden Sorumlu Başkan Yardımcılığına İsmail Yozgat, Eğitim ve Sosyal İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcılığına da Ömer Doğangönül görevlendirildi.

Kararın onaylanmasının ardından açıklama yapan Eğitim Bir Sen Yozgat 2 No’lu Şube Başkanı Hasan Can, “Yeni şubemizin üniversitemize, ilimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını Rabbimizden diliyoruz. Güçlü bir ülkenin yolu örgütlü bir sivil toplumdan geçmektedir. Türkiye’nin en büyük sivil toplum örgütü olarak, şimdiye kadar çok önemli kazanımların altına imza attık. Akademik ve idari personelin sorunlarının farkındayız. Daha çok kazanım elde etmemiz, üniversitelerde de örgütlenme anlamında güçlenmemize bağlıdır.

Eğitim Bir Sen sadece bir sendika değildir. Sendika bizim için ‘Hak’ mücadelesinin ete kemiğe bürünmüş hâlidir. Sendika bizim için hak mücadelesinin zarfıdır, biçimsel formudur. Sendikacılığımızın temelinde insan, referans noktasında ise medeniyet değerlerimiz vardır. Adalet arayışı, demokratikleşme ve emeğin üstünlüğü kırmızıçizgimizdir.

Bu süreçte öncelikle birlikteliğimiz, beraberliğimiz ve gücümüzün yegane kaynağı olan üyelerimize, işyeri temsilcilerimize, kadınlar komisyonumuza, 1 No’lu Şube Başkanımız ve Memur Sen İl Temsilcimiz Kenan Şerefli ile Yönetim Kurulu üyelerine, önceki dönem temsilcilik görevini yürüten başkanlarımıza, önceki dönem yönetim kurulu üyelerine ve isimlerini tek tek sayamadığımız isimsiz kahramanlarımıza teşekkür ediyoruz. Yan yana durmanın omuz omuza vermenin bereketine inandık, birlikte başardık” ifadelerini kullandı.

Eğitim Bir Sen Yozgat 2 No’lu Şube Başkanı Hasan Can ayrıca üniversitede örgütlü bulunan 2 No’lu Şube’nin sorunlara çözüm noktasında önemli katkılar sunacağına inandığını dile getirdi.