Sorgun ilçesinde AK Parti Gençlik Kolları tarafından birlik ve beraberlik temalı bir toplantı gerçekleştirildi. Programda, gençlik kollarının mevcut çalışmaları, yeni dönem projeleri ve geleceğe yönelik hedefleri ele alınırken, teşkilat mensupları arasında istişarelerde bulunuldu.

Toplantıya AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, İl Gençlik Kolları Başkanı Av. Mücahit İbrahim Çelik, önceki dönem İl Gençlik Kolları Başkanı Mücahit Necmettin Doğan, İl Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı Oğuzhan Kaya, önceki dönem Teşkilat Başkanı Gökhan Nazlıgül ile ilçe gençlik kolları başkanları katıldı. Buluşmaya ev sahipliği yapan isim ise Sorgun İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Enes Şahin oldu.

AK Parti Yozgat İl Gençlik Kolları tarafından yapılan açıklamada, teşkilatın birlik ve beraberliğine vurgu yapılarak şu ifadelere yer verildi: “Gençliğimizin yarınlarına dair projelerimizi, hedeflerimizi ve çalışma planlarımızı değerlendirme fırsatı bulduk. Bizlere her zaman destek olan, gençliğin yanında durarak bizleri yüreklendiren AK Parti Yozgat Milletvekilimiz Sayın Süleyman Şahan’a teşekkür ediyoruz. Gençliğimizin geleceğine dair attığımız her adımda yanımızda olması bizler için büyük bir motivasyon kaynağıdır.”

Toplantıda söz alan Milletvekili Süleyman Şahan da gençliğin AK Parti’nin en önemli gücü olduğuna dikkat çekti. Şahan, “Birlik ve beraberlik içinde, aynı hedefe yürüyen güçlü bir gençlik yapısıyla yol almak bizlere umut veriyor. Yarının Türkiye’sini, bugünün inançlı ve çalışkan gençleriyle birlikte inşa edeceğiz. Türkiye Yüzyılı, gençliğimizin omuzlarında yükselecek” dedi.

Programda, gençlik kollarının yerelde yürüttüğü sosyal, kültürel ve gönüllülük faaliyetleri de ele alınırken, yeni dönemde gençlerin daha fazla sahada yer alması için planlamalar yapıldığı öğrenildi.