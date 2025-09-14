A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası finalinde Almanya’ya 88-83 yenilerek Avrupa ikincisi oldu. Turnuvada seyircileri heyecanlandıran bir performans sergileyen 12 Dev Adam, son ana kadar gittiği finalde Almanlara karşı gelemedi ve gümüş madalyaya razı oldu.

Gurur Duyulacak Bir Başarı

2025 EuroBasket'te başarılı bir performans sergileyen 12 Dev Adam, namağlup geldiği finalde Almanya'ya yenildi.

Yenilgiye rağmen unutulmayacak bir turnuva oynayan A Milli Basketbol Takımı, gurur duyulacak bir başarı elde etti. Sizinle gurur duyuyoruz 12 Dev Adam!