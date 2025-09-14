Çorum'un İskilip ilçesinde oğlunun kendisinden haber alamadığı 56 yaşındaki adam yalnız yaşadığı evinde ölü halde bulundu.

Acı olay, İskilip ilçesi Ulaştepe Mahallesi’nde gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, 56 yaşındaki Turgay Sobe'den haber alamayan oğlu, babasını ziyaret etmek için evine geldi.

Eve giren oğlu, babasının hareketsizce yattığını görünce durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Turgay Sobe'nin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Evde polis ekipleri tarafından yapılan inceleme sonrası yaşlı adamın cenazesi morga kaldırıldı.

Yaşlı adamın kesin ölüm nedeninin otopsi incelemesi sonrasında netleşeceği belirtildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.