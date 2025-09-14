Yozgat Valiliği, vatandaşlara yönelik yaptığı yazılı açıklamada, park, bahçe ve piknik alanlarının temiz tutulması konusunda önemli bir çağrıda bulundu. Açıklamada, çevre temizliğinin yalnızca bireysel bir sorumluluk değil, aynı zamanda toplumsal bir görev olduğuna dikkat çekildi.

Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Lütfen ziyaret ettiğimiz park, bahçe ve piknik alanlarını temiz kullanalım, tabiatı kirletmeyelim. Çöplerimizi çöp poşetlerine bırakalım ve uygun şekilde çöp konteynerlerine yerleştirelim. Bu küçük ama önemli adım, çevremizi temiz tutmamıza ve doğayı korumamıza yardımcı olacaktır. Unutmayalım ki temizlik herkesin sorumluluğudur ve birlikte hareket ederek daha temiz bir çevre oluşturabiliriz.”

Gelecek nesillere temiz ve sağlıklı bir çevre bırakmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunun altı çizilen açıklamada, vatandaşların özellikle piknik ve mesire alanlarında daha duyarlı davranmaları gerektiği vurgulandı. Valilik, çevre kirliliğinin önüne geçebilmek için basit tedbirlerin alınmasının bile doğa üzerinde büyük bir etki yaratabileceğine dikkat çekti.

Yetkililer ayrıca, doğa dostu bir yaşam bilincinin yaygınlaştırılması için toplumun tüm kesimlerinin sorumluluk üstlenmesi gerektiğini ifade etti. Açıklamada, “Gelecek nesillere bırakacağımız en değerli miras, temiz ve yaşanabilir bir çevredir” denildi.