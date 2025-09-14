Yozgat Belediyesi, Türkiye Milli Takımı’nın Almanya ile oynadığı final maçını vatandaşların birlikte izleyebilmesi için Cumhuriyet Meydanı’na dev ekran kurdu.

Meydana gelen basketbol severlere çay ve patlamış mısır ikram edildi.

Türkiye Milli Takımı’nın Almanya ile oynadığı final karşılaşması Yozgat Cumhuriyet Meydanı’nda dev ekrandan yayınlandı. Yozgat Belediyesi’nin organizasyonuyla bir araya gelen vatandaşlar, milli takımın mücadelesini coşkuyla takip etti.

Belediye ekipleri, maçı izlemeye gelen vatandaşlara çay ve patlamış mısır ikramında bulundu. Meydanda kurulan dev ekranda karşılaşmayı izleyen basketbol severler, milli takımı alkışlarla destekledi. AA