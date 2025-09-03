Yozgat Valiliği Zemin Kat Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programa, Yozgat Vali Yardımcısı Türker Çağatay Halim, Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Akif Karaarslan, Kanser Hastaları Moral ve Motivasyon Derneği Başkanı Ayşe Esengin ve yönetim kurulu üyeleri, Halk Sağlığı Başkanlığı yöneticileri, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Açılış konuşmasında İl Sağlık Müdürü Karaarslan, kanserin dünyada ve Türkiye’de en sık görülen hastalıklar arasında yer aldığını belirterek, erken tanının önemine dikkati çekti.

Karaarslan, birçok kanser türünün erken tanı ile önlenebildiğini veya tedavi edilebildiğini, bu sayede yaşam süresi ve kalitesinin artırılabildiğini ifade etti.

Konferansta Halk Sağlığı Hekimi Uz. Dr. Damla Sephan Bozbay, “Toplumsal Kanser Farkındalık Eğitimi” başlıklı sunumunda kanserden korunma yolları ve tarama programlarını anlattı.

Yozgat Şehir Hastanesi Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Op. Dr. Nazlı Aylin Vural ise “Serviks Kanserinden Korunma, Erken Tanı ve Tedavi Yöntemleri” konulu sunum yaptı.

KETEM Hemşiresi Canan Şener de “Meme Kanseri Belirtileri, Memede Kitle Tespiti ve Meme Muayenesi” hakkında bilgi verdi.

Yoğun katılımın olduğu konferansta, kanser taramalarının önemi ve erken teşhisin hayati rolü bir kez daha vurgulandı.