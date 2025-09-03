Yeni Bir Projeye Daha İmza Attı

Google, Facebook, X, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezinin (CERN) dijital uygulamalarındaki açıkları tespit edip, bunların iyileştirilmesine katkı sağlayan SwordSec firmasının kurucusu Seyfullah Kılıç, bunlara bir yenisini ekledi.

Önemli Riskleri Ortaya Çıkardı

Siber güvenlik alanında çalışmalar yürüten Kılıç, Tesla araç sahiplerinin kullandığı açık kaynaklı TeslaMate uygulamasında önemli güvenlik risklerini ortaya çıkardı.

Sistemdeki Açıkları Buldu

Kılıç'ın araştırmasına göre, yanlış yapılandırılmış TeslaMate sunucuları internete açık bırakıldığında, yüzlerce Tesla aracının hassas verileri, konum bilgileri, hız, yazılım sürümleri, şarj geçmişi ve sürüş kayıtları, yetkisiz kişilerin erişimine açık hale geliyor.

Teknik Detayları Paylaştı

Araştırmanın teknik detaylarını bir makaleyle yayımlayan Kılıç, aynı zamanda "teslamap.io" alan adı üzerinden, keşfedilen Tesla konumlarını görselleştiren bir web sitesi de hazırladı. Bu çalışma, kısa süre içinde dünya çapında ilgi gördü ve ABD merkezli dünyanın önde gelen teknoloji yayınlarından TechCrunch'a konu oldu.