TÜİK’in Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre Yozgat’ta 2024 yılında en çok tercih edilen erkek ve kız isimleri listelendi.

En Çok Tercih Edilen İsimler

Yozgat’ta erkek çocuklarına en çok verilen isimler arasında Mustafa, Mehmet ve Ahmet öne çıktı. TÜİK verilerine göre Mustafa ismi 7 bin 441 kişi tarafından tercih edilirken, Mehmet 5 bin 971 ve Ahmet ise 4 bin 381 kişi tarafından kullanıldı.

Kız çocuklarında ise Fatma 5 bin 899 kişi ile ilk sırada yer aldı. Hatice 4 bin 613, Ayşe ise 4 bin 346 kişiyle en çok tercih edilen ikinci ve üçüncü isimler arasında yer aldı.

En Az Tercih Edilen İsimler

Öte yandan Yozgat’ta bazı isimler daha az tercih edildi. Erkeklerde Musa 827 kişi, Dursun 843 kişi ve Yaşar 894 kişiyle en az kullanılan isimler olarak kayıtlara geçti.

Kız isimlerinde ise Melike 880 kişi, Melek 922 kişi ve Nuriye 933 kişi ile en az tercih edilen isimler arasında yer aldı.