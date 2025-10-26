26 Ekim tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan ilan ile TSE personel alımı yapılacağını duyurdu. Personel alımı yapılacak olan iller arasında Ankara'da yer alırken 57 mühendis, 4 kimyager, 4 denetçi yardımcısı, 8 tekniker, 10 memur, 4 koruma ve güvenlik görevlisi, 1 bahçıvan, 2 şoför ve 1 odacı olmak üzere 91 personel alımı yapılacağı açıklandı.

Başvuru İçin Açık Kadrolar Açıklandı

Türk Standardları Enstitüsü (TSE), merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 91 personel alımı yapacak. TSE'nin konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Enstitünün merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 57 mühendis, 4 kimyager, 4 denetçi yardımcısı, 8 tekniker, 10 memur, 4 koruma ve güvenlik görevlisi, 1 bahçıvan, 2 şoför ve 1 odacı olmak üzere 91 personel alınacak. Başvurular 1 Kasım'da başlayıp 10 Kasım'da saat 23.59'da sona erecek.

Başvurular Kariyer Kapısından

Adaylar, başvurularını Kariyer Kapısı ve TSE'nin internet sitesinin (http://www.tse.org.tr) "Duyurular" bölümünde alım ilanının yayınlanmasını müteakip, e-Devlet üzerinden TSE-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı "https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim" adresleri üzerinden yapabilecek.

Başvuran adaylar, mezun oldukları öğrenim programları ve KPSS puan türlerine göre, en yüksek puanı alandan başlayarak sıralanacak ve atama yapılacak pozisyon sayısının 4 katı kadar aday sözlü sınava girmeye hak kazanacak.

Yapılan başvurular değerlendirilirken sınava girmeye hak kazanan adaylar belirlenecek. Bu adaylar 20 Kasım tarihinde TSE tarafından internet sitesi üzerinden duyurulacak. Yine Kariyer Kapısı platformundan da adaylar başvuru sonuçlarını öğrenebilecekler.