Bankalar arasındaki yoğun rekabet, promosyon ödemelerini 30 ila 35 bin TL seviyelerine kadar taşıdı. Hem mevcut hem de yeni emekliler, maaş zammı sonrası cazip tekliflerle ek gelir elde etme şansı buluyor.

Promosyon ödemeleri, emekli maaşının miktarına göre değişiklik gösteriyor.

10 bin TL altı maaş alanlara: En az 5 bin TL

10-15 bin TL arası maaş alanlara: 8 bin TL

15-20 bin TL arası maaş alanlara: 10 bin TL

20 bin TL üzeri maaş alanlara: En az 12 bin TL

Yozgat’ta da faaliyet gösteren bankalar, müşteri çekebilmek için promosyon tutarlarını 27 bin TL’ye kadar yükseltti. Ocak ayında yapılması muhtemel yeni maaş artışlarıyla bu rakamların 30-35 bin TL bandına ulaşması bekleniyor. Ancak yüksek promosyon tekliflerinin çoğunda kredi kartı kullanımı, otomatik fatura talimatı ve düzenli hesap hareketi gibi ek şartlar bulunuyor.

Promosyon süresi dolmadan banka değiştiren emekliler, hem mevcut hem de yeni bankadan ödeme alarak “çift promosyon” imkânı elde edebiliyor. Mobil bankacılık ve telefon bankacılığı üzerinden yapılan başvurularla banka değişikliği hızlı bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.

İlk maaşlarını SGK’nın anlaşmalı olduğu bankadan alan yeni emekliler, şartların cazip olmaması halinde e-Devlet üzerinden başka bankaya geçebiliyor. Bu sayede promosyon tutarlarını artırarak bütçelerine ek katkı sağlıyorlar.

Yozgat’ta maaş zamları ve bankalar arasındaki promosyon yarışı, emekliler için önemli bir ek gelir fırsatı sunuyor.

