Çankırı’da gökyüzü tutkunları Perseid Meteor Yağmuru’nu görüntülemek için yüksek rakımda yer alan Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluyazı Kampüsü’nde bir araya geldi.

Çankırı'da, her sene Temmuz ortasından Ağustos sonuna kadar devam eden ve halk arasında "yıldız kayması" olarak tanınan Perseid Meteor Yağmuru’nu gözlemlemek isteyen gökyüzü tutkunları buluştu. Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluyazı Kampüsü’nde düzenlenen etkinlik çerçevesinde kampüste yer alan tüm ışıklar kapatıldı, teleskop ve uzay dürbünü alan gökyüzü tutkunları o anları gözlemlemek için nöbet tutmaya başladı.

Uzay Dürbünü ile Gözlemlediler

Meteor yağmurunu teleskop ve uzay dürbünü ile gözlemleyeceklerini söyleyen Niyazi Mete Gürgen, "Bugün Perseid Meteor Yağmuru’nu izlemek için burada toplandık. Rektörümüz Prof. Dr. Mevlüt Karataş’ın böyle bir önerisi oldu. Meteor gözlemi yapalım istedi. Geniş vizyonu ile bizi de teşvik etti. Bizler de bugün burada, hem Çankırı halkından hem de üniversitemizden personel ve aile ile buraya geldik. Bunun yanı sıra, meteoru izlemek için teleskobumuz ve uzay dürbünümüz var. Meteoru gözlemleyeceğimiz için çok heyecanlıyız. Çankırı'da ilk defa gözlemleyeceğiz. Bize bu ortamı sağlayan rektörümüze teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.