Çorum’un Sungurlu ilçesinde tarlada çıkan yangının sıçradığı bina kullanılmaz halde oldu.

Olay, Sungurlu ilçesi Salman köyünde gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, henüz bilinmeyen ­nedenle tarlada çıkan yangın, hemen yan kısımda yer alan tohum selektör binasına sıçradı. Dumanları gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında bina kullanılmaz oldu.

Ekipler yangınla ilgili inceleme sürdürdü.