Başkan Adnan Ünal, 2025 Yılı Yatırım Programı kapsamında Şefaatli’ye bağlı Saçlı ve Saatli köyleri arasında asfalt sathi kaplama yol yapımı için zemin ve altyapı çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Ünal, yapılan çalışmaların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ilimize kazandırılan önemli hizmetlerden biri olduğunu belirtti.

Yozgat Valiliği, milletvekilleri ve emeği geçen herkese teşekkür eden İl Genel Meclis Başkanı, bölgedeki ulaşım altyapısının güçlendirilmesinin vatandaşların yaşam kalitesine olumlu katkı sağlayacağını vurguladı.