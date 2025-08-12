Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe jandarma komutanlıklarıyla koordineli yürütülen çalışmalarda üç farklı suçtan aranan üç kişiyi yakaladı.
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, 11 Ağustos 2025 tarihinde ilçe jandarma komutanlıklarıyla koordineli operasyon düzenledi.
Yenifakılı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, “Çocukları Fuhuşa Teşvik Etmek veya Yaptırmak veya Aracılık Etmek” suçundan arama kaydı bulunan M.Y.’yi yakaladı.
Yerköy İlçe Jandarma Komutanlığı, “Vergi Usul Kanununa Muhalefet” suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.B.’yi gözaltına aldı.
Boğazlıyan İlçe Jandarma Komutanlığı ise “Tehdit ve Basit Yaralama” suçundan yakalama kararı bulunan S.S.’yi yakaladı.
Operasyonlarda yakalanan toplam üç şüpheli, gerekli işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.