Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu’nun meclis kürsüsünden yaptığı açıklamaları tam desteklediklerini vurgulayan Karaca, yapmış olduğu basın açıklamasında hem iktidarı hem de muhalefet partilerini sert ifadelerle eleştirdi.

Açıklama, sekiz ana başlıkta kamuoyuyla paylaşıldı:

1. Müstakil Duruş:

“Anahtar Parti, hiçbir yapay ittifaka yaslanmaz. Bizim gücümüz millettir, bizim pusulamız milletin vicdanıdır. Siyaseti iktidar sofralarına oturmak için değil, milletin sofrasını büyütmek için yapıyoruz. Başkasının çizdiği yolda yürümeyiz, kendi yolumuzu milletle birlikte çizeriz. Hiç kimsenin gölgesine sığınmadan, yalnızca milletin duasıyla yürüyeceğiz.”

2. Şehitlerin Onuru, Devletin Vakarı:

“Bu milletin şehitleri üzerinden kurulan pazarlıklar, devletin vakarını zedeliyor. Masalarda silikleştirdiğiniz mücadeleyi, bu millet evlatlarının kanıyla ödüyor. Devlet, kendi hatalarının faturasını halkına çıkaramaz. Güvenlik güçlerimize duyduğumuz mahcubiyetin sebebi, siyasetin istikamet kaybıdır.”

3. Pkk Öcalan Üzerinden Devletin Çelişkileri:

“Terörle mücadelede samimi olmayanların maskesi düşüyor. Dün ‘hain’ dediğiniz terörist başına bugün ‘çözüm aktörü’ muamelesi yapıyorsanız, bu millet sizi not eder. Terörle mücadeleyi siyasete alet ederek, devleti çelişkiler yumağına çevirdiniz. Bu millet Öcalan’ı affetmez, ona masa kuranı da affetmez.”

4. Komisyon Yanılgısı:

“Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu dedikleri yapının, geçmişin hatalarını yeni ambalajlarla pazarlamak olduğunu görüyoruz. Bu halk o senaryoyu daha önce izledi, finalini de ezbere biliyor. Bu komisyon, milletin iradesini yeniden kandırma projesidir.”

5. Güvensizlik Ve Hesaplaşma Dili:

“Devleti size emanet ettik, idare edemediniz. Meclisi verdik, adaleti getiremediniz. 25 yıl boyunca elinizde tuttuğunuz iktidarla ne huzur getirdiniz, ne de güven. Şimdi bir masa kurup yeniden umut istiyorsunuz. Kusura bakmayın! Bu millet artık hesap soracak.”

6. Siyasi Ahlak Çıkışı:

“Düne kadar milliyetçiliği ayaklar altına alanlar, bugün bizden milliyetçilik dersi vermeye çalışıyor. Değerlerimizi pazarlık masasına koyanlara, bizdenmiş gibi davrananlara sesleniyorum: Bu milletin sabrını zorlamayın. Bu milletin vakur duruşunu istismar etmeyin.”

7. Halkın Sesine Kulak Verin:

“Bu millet sizin siyaset deneylerinizin kobayı değil! Dün söylediklerinizin zıddını bugün söyleyip, hiçbir şey olmamış gibi davranıyorsunuz. Bıktık! Sözünüzle işiniz örtüşmediği sürece, bu millet bir daha size itimat etmeyecek.”

8. Toplumsal Çağrı:

“Bugün burada sadece eleştiri yapmıyoruz; aynı zamanda bir çağrıda bulunuyoruz.

Umudu kırılmış MHP’lilere…

Değerlerinin çiğnendiğini gören AK Partililere…

Devletin istikametinden endişe duyan CHP’lilere…

Evlatlarını Marksist-Leninist teröre kaptırmış vicdan sahibi Kürtlere…

Hepinize sesleniyorum: Yalnız değilsiniz!

Bu topraklarda hâlâ aklıyla konuşan, kalbiyle duyan, vicdanıyla yürüyen bir siyasi hareket var: Anahtar Parti.

Biz bu milletin yükünü omuzlamaya talibiz. Gelin, beraber yürüyelim. Çünkü biz sadece iktidara değil, millete talibiz.”